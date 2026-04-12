俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが12日までに更新され、劇中とはがらりと雰囲気が異なる、貴重なオフショットが公開された。【写真】貴重…りん（見上愛）＆亀吉（三浦貴大）が赤ちゃんと笑顔3ショット本作は明治時代を舞台に、トレインドナースをモチーフに描くバディド