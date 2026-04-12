第3ラウンド、17番でパーパットを外した松山英樹。通算2アンダーで29位＝オーガスタ・ナショナルGC（共同）男子ゴルフのマスターズ・トーナメント第3ラウンド、強い西日が照りつける終盤の17番。1mのパーパットがカップの右縁をなめて外れると、松山英樹は落胆の表情で天を仰いだ。18番も2mを決められず、痛恨の連続ボギーで72。1打も伸ばせずトップとは9打差で逆転優勝は絶望的となった。「小さなミスが重なっている感じ。最後