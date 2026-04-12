ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（29＝クラレ、上川町出身）が、12日の日本ハム―ソフトバンク戦（エスコンフィールド）でファーストピッチを行った。「本当に貴重な体験をさせていただいて、ただ（捕手に）届けることができなかったので、凄く悔しいです」ポニーテールで「SARA」と名前が入った背番号8の日本ハム限定ユニホーム姿で登場。捕手役を務めた同じ日体大出身の矢