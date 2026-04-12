開催：2026.4.12 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 8 - 7 [アストロズ] MLBの試合が12日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。 マリナーズの先発投手はルイス・カスティジョ、対するアストロズの先発投手はランス・マクラーズで試合は開始した。 1回裏、2番 カル・ローリー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホӦ