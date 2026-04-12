ロサンゼルス・ギャラクシーに所属する元日本代表DF吉田麻也が今季初得点を記録した。メジャーリーグ・サッカー（MLS）第7節オースティン戦が11日に行われ、吉田は元日本代表DF山根視来とともに先発出場。吉田は34分、元ドイツ代表FWマルコ・ロイスの左コーナーキックに頭で合わせて先制点を記録した。屈強なフィジカルで空中戦を制してヘディングシュートをねじ込み、昨年9月以来のゴールとなった。78分にリードを広げたLA