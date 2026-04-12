KADOKAWAは6月15日、SKE48の“みよまる”こと野村実代さんの写真集『美しい方程式』を発売します。■大人っぽい雰囲気全開のみよまるはもちろん、キュートな彼女にも出会えるファン待望の一冊同書は、SKE48の8期生としての選抜メンバーでデビュー10周年を迎える野村実代さんの1st写真集。グラビアにも初挑戦した一冊となっています。衣装からヘアメイクまで細部にもこだわり、自身が納得のいくスタイリングで撮影し、写真のセレク