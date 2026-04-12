バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、ラ・リーガ史上最年少で通算100試合出場を達成した。ラ・リーガ第31節が11日に行われ、バルセロナはエスパニョールと対戦。フェラン・トーレスが2得点を挙げたほか、ヤマルやマーカス・ラッシュフォードにも得点が生まれ、4−1で快勝した。この試合で1ゴール2アシストを記録して勝利に大きく貢献を果たしたヤマルは、バルセロナの公式サイトによると、元スペイン代表FW