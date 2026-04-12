日本サッカー界にとって、待望の朗報だ。４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を余儀なくされた久保が、この試合でついに復帰を果たす。２−２で迎えた54分に投入されたレフティは60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、オーリ・オスカール