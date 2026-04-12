セリエA第32節が11日に行われ、ミランがウディネーゼに0−3の完封負けを喫した。ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督の試合後コメントをイタリアメディア『スカイ』が伝えた。前節ナポリ戦の敗戦からの立ち直りが期待されたが、本拠地『サン・シーロ』で今シーズン最大の敗戦を喫した。普段の3−5−2ではなく4−3−3への布陣変更は失敗し、守備崩壊で3失点。攻撃陣も不発に終わり、試合後には“雷鳴のような轟音”