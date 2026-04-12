毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。4月12日（日）の放送は、高橋文哉と行く埼玉県新座市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！このロケ当日は季節外れの大雪で、「メシドラ」初の雪の中でのロケに。そんな中、高橋とは新座市総合運動公園で待ち合わせ。埼玉県出身の高橋は、この公園のすぐ近