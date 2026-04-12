◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）1勝1敗で迎えた巨人とヤクルトの3戦目。この試合の解説には、昨シーズンまでロッテの監督をつとめた吉井理人さんが参加しています。昨季はリーグ最下位に沈むも、ここまで9勝4敗で昨季の王者・阪神に次ぐ2位につけているヤクルト。この躍動に吉井さんは「いや、ビックリしてます」と驚きの笑みを浮かべます。さらに続けて、新監督である池山隆寛監督の姿に言及。「池山監