◇インターリーグドジャース6―3レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。今季初、通算25本目となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数2安打1打点の活躍でチームの勝利に貢献した。大谷の先頭打者弾にT・ヘルナンデス外野手（33）も勝ち越し3ランで続き、初回で完全に試合の主導権を握った。レンジャーズ・ニモの先