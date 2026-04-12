◇MLB ドジャース 6-3 レンジャーズ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが日本時間12日の本拠地でレンジャーズに2連勝。最後は誕生日だったアレックス・ベシア投手が締めくくりました。前日のレンジャーズ戦では、3点リードで迎えた9回、ドジャースは守護神のエドウィン・ディアス投手が3点のリードを守れず。それでも9回でマックス・マンシー選手がこの日3本目となるソロ本塁打で劇的サヨナラ勝利を収めました。この