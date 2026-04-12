ボクシング「ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」が１１日に東京・両国国技館で行われ、同級２位の那須川天心が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下した。勝利インタビューで涙した天心の後方で、瞳をにじませていたラウンドガールとして注目を集めたタレント森脇梨々夏（２３）がＳＮＳに濃紺ワンピのラウンドガール姿をアップした。「久しぶりのラウンドガール