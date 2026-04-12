11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）が一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。昨年11月、現WBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）にプロボクシング初黒星を喫して以来、約4カ月半ぶりの再起戦だったが、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月2日に東京ドームで行われる井上拓真―井岡一翔（志成