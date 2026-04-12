「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で先頭打者弾返しの大谷翔平投手について「素晴らしかった」と絶賛した。先発のシーハンがニモに２球目をとらえられ、先頭打者アーチで先制点を奪われた直後だった。第１打席で内角スライダーを完璧にとらえ右翼席にたたきこんだ大谷。直前の３球はアウトコースを重点的に攻められながらも、懐に飛び込んできたスラ