日本ハムの杉浦稔大が中日に金銭トレードで移籍開幕2週間の日本プロ野球で断行されたトレードに、ファンの驚きが止まらない。ネット上に「起きたらビックリ」「驚きの声をあげてしまいました」とコメントが並んだ。日本ハムの34歳、杉浦稔大投手が金銭トレードで中日に移籍する。両球団は12日、公式Xなどでトレードを発表した。中日は開幕から13試合を戦い、3勝10敗でセ・リーグ最下位。昨季守護神を務めた松山晋也投手が故障