タレントのバイク川崎バイクが9日、自身のインスタグラムを更新。「BKB」な場所を訪れたことを報告した。 【写真】「BKB」な地に立つBKBサングラスじゃないと別人みたい 「久しぶりに三峯神社の奥宮参拝ヒィア」と書き出したBKB。投稿した写真にももちろん「BKB」の文字がついている。「Bバリ K神様いる B場所」と記された三峯神社は埼玉県秩父市にあり、日本武尊(やまとたけるのみこと)が伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊