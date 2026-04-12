◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節川崎―鹿島（１２日・Ｕ等々力）川崎は前節（５日）、浦和を相手に３―２と逆転勝ち。現在、首位と勝ち点９差の４位で、差を縮めるためにも勝ち点３が欲しい一戦。この日は前節と同じ先発メンバーで臨む。敵将・鬼木達監督は１７〜２４年までクラブの指揮を執り、その間Ｊ１リーグ４度を含む主要７タイトルを獲得した。川崎の昨季以降、鬼木監督率いる鹿島との対戦成績は１勝２敗