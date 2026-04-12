◆プレミアリーグ第３２節▽バーンリー０−２ブライトン（１１日・バーンリー・ターフ・ムーア）２０２６年４月１１日、英国ではプレミアリーグの第３２節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでバーンリーと対戦。三笘はこの試合ベンチスタート。最近好調のミンテが先発した。試合は前半４３分、右ＳＢのウィーファーがゴール前に飛び込み、左サイドからグロスが放ったクロスに左足を