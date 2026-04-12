4月11日に放送されたABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル」にて、ボディビル高校生日本一の経歴を持ついおう（榎田一王）が、意外な過去を明かした。【映像】細すぎる！クラシックバレエ時代の写真20人に告白された経験を持つモテ男のいおうだが、実はボディビルダーになる前はクラシックバレエを習っていたという経歴の持ち主。密着VTRでは、当時の写真が公開され見事な開脚を披