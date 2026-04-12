タレントの蒼井そら（44）が11日、ABEMA開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森」に出演。過去に“関係”を持った人気俳優について語った。「私をビッチに変えた男の実名を暴露」のテーマでトークが展開。蒼井は「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この方を境にちょっとビッチに…」と暴露を始めた。俳優の「山本裕典くんです」と実名告白すると、同番組