2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。初日となる10日（金）には、ともに東京ドーム公演を成功させたRIIZEとTHE RAMPAGEによるライブを開催。ダンスボーカルグループ史上初となるドームアーティスト同士のツーマンライブが実現し、会場は大きな熱気に包まれた。【映像】RIIZE＆THE RAMPAGEによるツーマンライブ