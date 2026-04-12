アメリカとイランの協議を仲介したパキスタンの副首相は12日、「両国が停戦を維持することが不可欠だ」として、緊張の緩和に向け仲介役としての役割を果たし続けると表明しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた対面での協議は、11日から仲介国パキスタンで開かれましたが、アメリカのバンス副大統領は合意に至らなかったことを明らかにしました。パキスタンのダール副首相は12日、「アメリカとイランの間で、24時間近くにわ