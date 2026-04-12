俳優の鈴木福（21）が12日、Xを更新。トラブルに巻き込まれる役柄を立て続けに演じていることを自らネタにした。2026年に入り、主演映画『ヒグマ!!』の公開から始まり、映画『禍禍女』、配信ドラマ『時計館の殺人』（Hulu）と活躍している鈴木。10日からは、あのとダブル主演のドラマ『惡の華』（テレビ東京）が放送スタートした。しかし、本人としては自身の役柄に少々思うところがあるようだ。鈴木は、「1月映画『#ヒグマ!!』