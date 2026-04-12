中山１１Ｒ・春雷ステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝タマモブラックタイ前走の米子城ステークス（阪神・芝１２００メートル）で単勝１１番人気の支持を覆して、差し切りを演じたデクラレーションオブウォー産駒。２３年ファルコンステークス以来、３年ぶりの勝利だった。馬群を気にせずインを突っ込める根性、追ってからの大きなストライド。ムラ駆け傾向ではあるが、今回ロスなく運べる内枠を引き当てたこともプラスに働きそう