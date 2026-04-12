中古パソコン専門店「アルパカＰＣ」を運営する株式会社もっとは、ノートＰＣの『過失による故障』に関する３００人調査を実施。故障経験者の９６．０％が既存保証を利用できず、修理できたのはわずか４．０％に留まっているという実態が判明した。「ノートＰＣを自分のミスで壊してしまった経験がある方」３００人を対象に実態調査の結果、７３．０％が「保証を使った修理を断念した」と回答。その内訳で最も多かったのは、「