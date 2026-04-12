◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）巨人の吉川尚輝内野手が１２日、２軍のファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦に「３番・二塁」でスタメン出場した。吉川の名前がコールされると球場は大歓声に包まれ、応援歌を歌う野球少年少女たちも見られた。そんな中、初回に迎えた第１打席。ＤｅＮＡの先発・入江相手に二ゴロに倒れたが、一塁までしっかりと駆け抜けた。２回の守備では２死一塁で迎えた８番・加藤の二ゴロを