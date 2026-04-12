「日本ハム−ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）スキージャンプ女子の高梨沙羅が、試合前のファーストピッチを務めた。「ＳＡＲＡ」と名前の入った背番号８のユニホーム姿で登場。ゆったりとしたフォームから投じた山なりのボールは、ワンバウンドでホームベース上を通過し、捕手役を務めた同じ日体大出身の日本ハム・矢沢のミットに収まった。高梨は右手を口元に当てて、笑みを浮かべた。北海道上川町出身。２