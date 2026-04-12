歌手で女優の大原櫻子が稽古中の姿を公開した。１１日にインスタグラムで「こまつ座『花よりタンゴ』絶賛お稽古中」と始めて、「慣れないロングドレスでのダンス！みんなと大笑いしながら四苦八苦してますっ」とつづり、黒のロングドレス踊る様子などをアップした。「観に来た方も一緒に楽しんで頂けるステージとにかく面白いです！」と魅力を語り、「５月１２日からぜひお越しください！」と告知して締めた。この投稿に