「日本ハム−ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪混合団体銅メダリストの高梨沙羅（２９）がファーストピッチセレモニーに登場し、球場を沸かせた。ポニーテールに「ＳＡＲＡ」と記された背番号８の日本ハムユニホーム、黒のパンツスタイル姿でマウンドに上がると、四方に礼をした後、力強く投球。ノーバウンドこそならなかったが、ベース上を通り、ワンバウンドで捕手