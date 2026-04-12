元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の好きなパンについて明かした。4月12日が「パンの日」ということで、パンについてトーク。「俺、本当不思議なんだけど」と切り出し、「昔、給食でコッペパンとか、黒コッペとか食パンとか出るんだけど、食パンも生じゃん。生っていうか、焼かない食パンが2枚ぐらい出てくるのよ。俺はあんまり生の食パンって子供の頃好きじゃな