キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が10日、自身のインスタグラムを更新し「本日から法政大学キャリアデザイン学部にて講義を持ちます」と報告。「そ、久しぶりのセンセイ初日です」と話し、オールネイビーの“きちんとコーデ”を披露した。【写真】「さすがのコーデ」「いつ見てもおしゃれ」ユニクロ品も使った安藤優子のオールネイビーコーデ安藤は「どんな学生の皆さんにお会いできるか、とにかく新しい出会いに緊