きょう（12日）北日本の天気は回復傾向で東日本も日差しがある見込みきょうは北日本の天気は回復傾向で、東日本も日差しがある見込みです。ただ、西日本は西からゆっくりと下り坂で、九州は次第に雨が降り出しそうです。【画像で見る週間予報】13日から水曜日にかけて、西日本や東日本で天気崩れる予想最高気温全国的にこの時季としてはかなり高い予想最高気温です。全国的にこの時季としてはかなり高く、関東から九州にかけて