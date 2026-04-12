街中で突然、人が倒れてしまったら、救急車を呼んだり、声をかけたりなど、できる範囲で対応しようとする人は多いのではないでしょうか。 先日SNSで、「倒れた人を助けたら、後日東京消防庁から報奨金を受け取るかという連絡がきた」という投稿が話題になりました。善意の人助けで報奨金がもらえることがあるのでしょうか。また、報奨金はどのくらいの金額になるのでしょうか。 本記事では、東京消防庁の制度をもと