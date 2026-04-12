2024年に始まった新NISAでの資産運用を考えている人は少なくないと思います。新NISAのつみたて投資枠は、金融庁に届出のある投資信託から商品を選んで購入しますが、多くの種類があり、米国の株価指数S＆P500と同じ値動きを目指す投資信託だけでも19本あります（記事執筆時点）。 S＆P500への投資を目的とした商品なら、どれを選んでも運用結果は同じと思いがちですが、商品によって大きな差が出ることがあります。それは「