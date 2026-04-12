大学に進学すると、アルバイトをする学生は多くいます。子どもがアルバイトをする場合に気になるのは、「扶養の範囲」ではないでしょうか。働きすぎると扶養控除から外れることで親の税金が増えたり、社会保険料の負担が発生したりする可能性があります。 では、子どもから、アルバイトをする予定だが、月いくら、週何時間くらいまでなら働いても問題ないかと相談された場合、どう答えたらいいのでしょうか。 扶養の