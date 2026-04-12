梅宮アンナ（53）が世界的アートディレクターの夫と“出会って10日婚”した裏側を告白。情熱的な展開で結ばれた2人だが、当初、夫は「（会うのを）3回断った」とアンナのイメージが悪かったことを明かした。【映像】梅宮アンナが夫と暮らす高級レジデンスABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の