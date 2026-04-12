男性ユニット「BOYSANDMEN」の元メンバー・小林豊（37）が11日、ABEMA開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森」に出演。事務所から解雇となった当時について語った。小林については、22年4月に文春オンラインが、前年10月に福岡市内の薬局で万引していたと報道。盗もうとしたのは計約9000円相当の化粧品など。店員に追いかけられ商店街を300メートルほど逃げた