俳優の山本裕典が「オファー待ち30時間マラソン」の2日目、37キロ地点という正念場に差し掛かるなか、応援に駆けつけた元伝説のホストで現在は老害運営と呼ばれる麻生英樹の奔放すぎる振る舞いが視聴者の爆笑を誘う一幕があった。【映像】問題となった老害運営・英樹のイチャイチャシーンABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソ