自民党は年に一度の党大会を開催し、高市総理は党是に掲げる憲法改正の実現に向けて強い意欲を示しました。高市総理「立党から70年。時は来ました。（憲法）改正の発議について、メドが立っていると言える状態で、皆様とともに来年の党大会を迎えたいと考えています」党大会の挨拶で高市総理は、憲法改正に改めて意欲を示したほか、皇族数の確保策をめぐり「皇統に属する男系男子を皇族とする案を第一優先として、静謐な環境で皇室