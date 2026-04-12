タレントの梅宮アンナが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。亡き父・梅宮辰夫さんに結婚報告するとしたら、という質問に回答した。【写真】のろけさく裂！初の2人そろってスタジオ生出演を果たした梅宮アンナ夫妻2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだアンナ。昨年5月に出会ってわずか10日での電撃結婚した、世界