秋田県男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯで１１日、昨年１２月にホッキョクグマの豪太とモモの間に生まれた子グマの一般公開が始まった。生まれた当初、推定５００グラム前後だった子グマは約１９キロまで元気に成長。まだ泳ぎをマスターしていないが、展示エリアのプールに落ちても自力で岸にはい上がり、母親のモモも近くで見守る様子が見られたことから、一般公開を決めたという。この日は、午前９時の開園前から熱心なファン約２