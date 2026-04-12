◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦後に会見に臨み、3点リードの9回に守護神を起用しなかった理由について語った。最終回のマウンドに上がったのは絶対的守護神ではなかった。6―3の9回、セーブシチュエーションで4番手としてトライネンがマウンドに。トライネンが2死一、二塁のピンチを招き、前日