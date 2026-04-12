グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で行われた卓上カレンダー発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは初。阪神、お酒、ギャンブル好きでも知られる。その阪神は4月11日現在でリーグ首位。「もう、昨日も最高でしたね！」とすると、「クリーンアップ全員がホームランを打つなんて、なかなか見られない」と言葉も滑らか。開幕前、関係者の順位予想では阪神1位が多かった。「私も阪神が1位になると確信しているんです