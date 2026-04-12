おねだり上手なオニオオハシが、SNSで話題となっている。【映像】箱の上でパタパタおねだりする様子（実際の映像）島根県の『松江フォーゲルパーク』（@matsuevogelpark）で飼育されている、大きく、鮮やかな黄色いくちばしが特徴の鳥「オニオオハシ」の、ある日の投稿写真。なにやら食い入るように覗き込む様子。目線の先は…お客さんのスマホだ。投稿を見てみると、「ス