元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が12日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿のバックショットをアップした。白戸アナは「私のシグネチャーでもあるリボン白戸ゆめのらしさを表現しましたちょっぴりセクシーな（桃の絵文字）と55センチまで絞ったウエストにも注目してください」と説明し、黒いランジェリーを着用した後ろ姿を披露した。透け透けのランジェリーで、ウエストからヒップに