言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、植物の様子から観光地で見かける呼び名、そして有名なことわざまで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□だ□□