清水のオ・セフンが好調だ。J１百年構想リーグでここまで10試合に出場し、チームトップの６得点。直近２試合は９節・長崎戦（３−０）で２ゴール、10節・広島戦（１−１／4PK5）では１ゴールと２戦連発だ。得点力に磨きがかかる韓国人FWに、母国メディアも注目している。『スポーツ朝鮮』は「“忘れられたストライカー”オ・セフンが10試合６ゴールと大爆発...W杯バックアップFW争いが激化」などと題した記事を掲載。「しば