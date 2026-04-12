ダイソンは、同社初のポータブルハンディファン『Dyson HushJet Mini Cool（ダイソン ハッシュジェット ミニクール） ファン』を発表した。5月7日より、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売、5月20日より家電量販店などで順次販売される。【写真】すげー！Dysonに興奮した模様のHIKAKIN同製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能なファンで、ハンディファンとしてのほか、ウェアラブルファン